Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо державного реєстратора однієї із сільських рад Чортківського району, обвинуваченого в отриманні 11 тис грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, у липні цього року службовець отримав гроші від місцевого жителя за безперешкодну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на майно нежитлового будинку-складу загальною площею 34,7 метрів квадратних в одному з сіл Чортківського району.

Завершено розслідування за ч. 1 ст. 368 КК України (прохання надати та одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади).