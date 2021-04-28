Завершено розслідування щодо начальника відділу екологічної інспекції, який отримав 1500 доларів США неправомірної вигоди від власника АЗС.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України стосовно начальника відділу державного ринкового нагляду – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

За версією слідства, 22 лютого 2021 року посадовець отримав від підприємця 1500 доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти він пообіцяв не притягувати чоловіка до відповідальності через виявлену під час перевірки на заправній станції невідповідність нормам у сертифікатах пального. Також зловмисник запевнив його, що не проводитиме перевірок на інших належних підприємцю АЗС до кінця року. У випадку ненадання грошей, начальник відділу екоінспекції неодноразово погрожував підприємцю штрафом у розмірі понад 140 тисяч гривень та утилізацією усього пального.

Правоохоронці затримали посадовця після передачі йому вказаної суми через посередника.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.