На Тернопільщині судитимуть начальника відділу Держпродспоживслужби, котрий отримав 1000 доларів хабаря.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо начальника одного з відділів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області під час отримання ним 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За версією слідства, до посадовця звернувся житель області з проханням посприяти у видачі дозвільних документів на роботу підприємства з випалювання деревного вугілля. Керівник пообіцяв за 1000 доларів США вплинути на прийняття рішення службовими особами Управління екології та природних ресурсів ОДА щодо видачі підприємцю дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Під час отримання неправомірної вигоди посадовця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК.

Завершено слідство, що здійснювалось слідчими третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.