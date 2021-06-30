Будуть судити посадовця Держпродспоживслужби, якого спіймали на хабарі. ФОТО

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь Держпродспоживслужби в Тернопільській області за фактом отримання ним 8 400 грн неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, посадовець вимагав у підприємця кошти за безперешкодне проходження фітолабораторних досліджень імпортованого товару (квітів та ґрунту), що є необхідним для його митного оформлення.

Посадовця відсторонено від займаної посади.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.