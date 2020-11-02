На Тернопільщині поліцейський, який вчинив ДТП у Бережанах, постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 286 КК України стосовно інспектора патрульної поліції Бережанського відділу поліції ГУНП у Тернопільській області, що вчинив ДТП у липні 2020 року.

За версією слідства, 17 липня 2020 року правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля марки «OPEL», заїжджаючи у двір будинку по вул. С. Бандери, 8 у м. Бережани, вчинив ДТП. Водій не переконався, що рух буде безпечним і не дав дорогу жінці-пішоходу, напрямок руху якої він перетинав транспортним засобом. Внаслідок зіткнення з автомобілем пішохід отримала травми, кваліфіковані, як тілесні ушкодження середньої тяжкості та була госпіталізована до медичного закладу.

Завершено розслідування, що здійснювало Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Львові.