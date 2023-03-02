Будуть судити поліціянта, котрий створив нарколабораторію і сам “документував” її діяльність

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця з Тернополя, який організував наркобізнес в обласному центрі.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Правоохоронець використовував свою посаду для прикриття власної злочинної діяльності та разом зі спільником організував роботу нарколабораторії: підшукав для неї приміщення та обладнав усім необхідним.

Аби відвернути увагу колег, він навіть нібито «документував» діяльність злочинної групи, яку сам створив.

Як встановило слідство, щомісячні обсяги продажів від нарковиробництва сягали не менше 1 мільйона гривень.

Правоохоронця обвинувачують в організації місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також наданні приміщення з цією метою вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 317 КК України).

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Також накладено арешт на автомобіль обвинуваченого.

Окрім цього правоохоронець є фігурантом ще двох кримінальних проваджень щодо перевищення службових повноважень, безпідставного затримання та побиття громадян, одне з яких вже у суді.

Раніше до суду вже був направлений обвинувальний акт щодо спільника правоохоронця.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.