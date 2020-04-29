На Тернопільщині колишній начальник сектору поліції, що отримав 400 доларів США неправомірної вигоди, постане перед судом.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника сектору реагування патрульної поліції одного з відділів поліції, обвинуваченого за ч. 1 ст. 368 КК України.

За версією слідства, правоохоронець отримав неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США від водія автомобіля ВАЗ-2106 за повернення раніше вилученого посвідчення. Передача грошей відбулась у службовому автомобілі поліцейського. Зловмисника затримали при одержанні вищевказаної суми.

Розслідування злочину здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.