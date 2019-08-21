Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно поліцейського та його пособника щодо одержання 1000 доларів США за непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що у серпні 2018 року, оперуповноважений сектору кримінальної поліції одержав через посередника неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за вплив на слідчого щодо непритягнення особи до кримінальної відповідальності за крадіжки. Поліцейський запевнив правопорушника у можливості уникнення від відповідальності за вчинення тих крадіжок, де йому ще не було повідомлено про підозру. За 1000 доларів США він пообіцяв вплинути на слідчого у вирішенні цього питання, проте був викритий правоохоронцями при отриманні грошей через пособника.

Завершено досудове розслідування за ч. 2 ст. 369-2 КК України(одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та за ч.5 ст.27 ч.2 ст.369-2 КК України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, будь – якої дії, з використанням службового становища).