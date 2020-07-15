Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 366 КК України стосовно колишнього поліцейського сектору реагування патрульної поліції одного з відділів поліції області, який вчинив службове підроблення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

За версією слідства, правоохоронець, з метою покращення статистичних показників в роботі, під час складання протоколу про вчинення особою адміністративного правопорушення – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, вніс до офіційного документа завідомо неправдиві відомості. Поліцейський вказав у протоколі понятих, яких на той час не було на місці події.

Розслідування у цій справі завершено.