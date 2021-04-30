Перед судом постане поліцейський, через дії якого 3 порушники уникнули відповідальності за водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника сектору реагування патрульної поліції одного з відділень поліції обвинуваченого у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчинене повторно особою, яка має право доступу до неї (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Розслідуванням встановлено, що правоохоронець упродовж 2019-2020 років умисно вносив до Інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» відомості про закриття судом справ про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строків на момент розгляду. Насправді такі судові рішення в адміністративних справах за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) не виносились. Три особи, стосовно яких складено адміністративні протоколи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, уникнули покарання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.