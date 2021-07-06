Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху.

Як повідомляють у Збаразькому відділенні поліції, 18 травня на лінію “102” надійшло повідомлення про замінування одного з навчальних закладів громади. На місце події прибули працівники поліції та інших спецслужб. Відтак, провели евакуацію учнівського та педагогічного колективу.

Після проведення першочергових слідчо-розшукових дій було встановлено, що вказане кримінальне правопорушення вчинив неповнолітній житель одного з населених пунктів Збаразької ОТГ.

За результатами розслідування кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від відповідальності у зв’язку з тим, що особа не досягла віку, з якого може нести відповідальність за такий злочин. Батьків правопорушника також буде притягнуто до відповідальності.