Завершено розслідування щодо двох працівників патрульної поліції, які безпідставно застосували спецзасоби до тернополянина.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу) стосовно двох працівників патрульної поліції.

За версією слідства, у квітні 2020 року, на одній із вулиць обласного центру, правоохоронці безпідставно застосували до мешканця м. Тернополя фізичну силу та спецзасоби, спричинивши йому фізичний біль та тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області.