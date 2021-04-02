За вимагання коштів й отримання від жителя Тернопільщини 4300 доларів США за нерозголошення особистої інформації судитимуть подружжя

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 189 КК України стосовно чоловіка та дружини, що вимагали і отримали від потерпілого 4300 доларів США за нерозголошення відомостей щодо нього. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що подружжя володіло інформацією про особисте життя потерпілого та шантажувало її розповсюдженням, якщо він не заплатить їм 5000 доларів США. При отриманні 4300 доларів США з обіцяної суми чоловіка й жінку затримали правоохоронці у Тернополі.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури.