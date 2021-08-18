Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури завершено розслідування кримінального провадження стосовно жителя одного із сіл Кременецької ОТГ, який намагався вбити своїх батьків.

Розслідуванням встановлено, що житель Кременеччини вночі 29 травня 2021 року у власному будинку з метою вбивства наніс ножем численні поранення своїм батькам, не довівши злочин до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки був затриманий сусідами, які прибігли на крики потерпілих про допомогу.

В ході досудового розслідування відповідно до висновку судово-психіатричного експерта встановлено, що під час інкримінованих йому дій чоловік страждав хронічним психічним захворюванням, не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а також на даний час потребує примусового лікування у психіатричному закладі.

За результатами досудового розслідування скеровано до Кременецького районного суду Тернопільської області клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.