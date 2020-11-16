Молодик з ревнощів розтрощив голови неповнолітньому і його товаришу

Слідчі Головного управління Національної поліції скерували до суду матеріали кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 ст. 121 КК України щодо 23-річного жителя Підгаєччини. Зловмисник жорстоко побив 22-річного та 17-річного жителів сусіднього села через ревнощі.

Події відбувалися у селі Гнильче Підгаєцького району вночі 25 травня 2020 року. Між потерпілими та підозрюваним виник конфлікт через дівчину. 23-річний молодик, аби поквитатися з опонентами, вхопився за палицю. Важкі травми отримав неповнолітній житель села Гнильче та його товариш, котрий намагався зупинити забіяку. В обох юнаків лікарі діагностували важкі травми голови.

Співробітники поліції оперативно встановили особу зловмисника. Через декілька днів йому було оголошено підозру за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень та взято під варту без права внесення застави. У ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів провини молодика.

Долю зловмисника визначить суд. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.