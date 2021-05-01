Будуть судити лісника, який попався на немаленькому хабарі. ФОТО

Отримав 22 500 грн неправомірної вигоди й підробив документи на деревину – судитимуть посадовця лісового господарства з Тернопільщини.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо помічника лісничого одного з лісництв ДП «Тернопільське лісове господарство», який отримав від громадянина 22 500 грн неправомірної вигоду за реалізацію лісоматеріалів без оформлення відповідних офіційних документів і дотримання законних процедур й підробив накладні на відпуск цієї деревини (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

При отриманні неправомірної вигоди помічника лісничого затримали правоохоронці.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури