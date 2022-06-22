Будуть судити лікаря-акушера, через недбалість якого померла дитина

Судитимуть лікаря-акушера, через непрофесійні дії та недбалість якого померло немовля.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно лікаря медичного закладу, який неналежно виконував свої професійні обов’язки і через неправильно встановлений ним діагноз та дії при пологах спричинено непоправну шкоду життю і здоров’ю немовляти(ч. 2 ст. 140 КК України).

Слідством встановлено, що у квітні 2018 року лікар-акушер, приймаючи пологи у жительки області, недооцінив усі ризики вагітності й пологів, запізно ухвалив рішення про оперативне втручання. Через 4 дні після народження дитина померла у лікарні.

Під час досудового розслідування встановлено причинно-наслідковий зв’язок між непрофесійними діями акушера та смертю дитини, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Завершено слідство, що здійснювали слідчі поліції.