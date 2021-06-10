Будуть судити колишню поліціянтку, котра не вміла тримати язика за зубами

Працівниця поліції, яка розголосила дані, що становлять державну таємницю, постане перед судом.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно співробітниці режимного-секретного підрозділу Нацполіції в Тернопільській області щодо розголошення нею відомостей, що становлять державну таємницю (ч. 1 ст. 328 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, офіцер поліції, всупереч встановленому порядку оформлення допуску та надання доступу до інформації з обмеженим доступом, без передбачених на те законодавством підстав ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності. Своїми діями вона допустила розголошення даних, визначених у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю (за відсутності ознак державної зради).

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

На даний час обвинувачена звільнена із лав Національної поліції.