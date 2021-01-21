На Тернопільщині за розтрату 396 тис грн бюджетних коштів і службове підроблення судитимуть заступника керівника ГУНП та директора підприємства МВС.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України стосовно заступника начальника Головного управління Нацполіції у Тернопільській області та директора центральної філії Державного підприємства МВС України у м. Київ.

Слідством встановлено, що у 2018 році правоохоронець уклав з директором державного підприємства МВС України два договори про надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення та вніс неправдиві відомості до актів приймання послуг від виконавця. На підставі укладених договорів й вказаних актів на користь суб’єкта господарювання було перераховано 396 000 грн бюджетних коштів.

В результаті проведених експертиз встановлено, що послуги з оновлення та супроводу програмного забезпечення не надавалися.

Завершено розслідування, що здійснювалось слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.