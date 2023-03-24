Будуть судити колишнього правоохоронця, котрий обіцяв за 900 доларів зняти арешт з автомобіля

Завершено розслідування щодо колишнього правоохоронця, котрий отримав 900 доларів США за вплив на рішення про зняття арешту з автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього правоохоронця, який отримав від місцевого жителя 900 доларів США за вплив на прийняття рішення щодо повернення арештованого автомобіля (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений пообіцяв тернополянину, автомобіль котрого заарештували за підроблення свідоцтва про реєстрацію, вплинути на прийняття рішення службовою особою районного управління поліції про скасування арешту на авто та його повернення. Свою послугу він оцінив у 900 доларів США.

Завершено слідство, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.