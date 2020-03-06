Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 369-2.

У ході досудового розслідування поліцейські довели, що жителька Тернопільського району отримала хабар за вирішення питання у сервісному центрі МВС, повідомляють у поліції.

Нагадаємо, наприкінці січня працівники Управління внутрішньої безпеки Тернопільської області викрили на вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття позитивного рішення співробітниками сервісного центру МВС України в Тернопільській області. За допомогу в успішному складанні іспиту та отримання водійського посвідчення жінка забажала 6400 гривень «винагороди».

33-річна жителька Тернопільського району пообіцяла 26-річному чоловікові вплинути на прийняття рішення щодо успішної здачі екзамену у сервісному центрі МВС в Тернопільській області та отримання посвідчення водія двома його знайомими.

Після успішної здачі іспитів молодиками та отримання коштів, правоохоронці затримали зловмисницю на робочому місці й вилучили готівку.

Зловмисниці оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення –«прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди».

Підозрюваній загрожує штраф від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Міру покарання їй обере суд.