Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жительки Тернопільського району за одержання нею неправомірної вигоди за успішну здачу екзаменів на право керування транспортними засобами.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка отримала неправомірну вигоду у сумі 6400 грн від жителя Тернопільського району за вплив на співробітників сервісного центру МВС. За цю суму жінка пообіцяла допомогти 2 своїм знайомим успішно здати іспити та отримати посвідчення водія у сервісному центрі.

За результатами досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт за ч.2 ст.369-2 КК України(зловживання впливом).

Санкція ч.2 ст.369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.