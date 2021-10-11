Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно підприємця, який допустив порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на території ТОВ АП «Колос-2», що спричинило смерть двох осіб (ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 172 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що фізична особа-підприємець, здійснюючи упродовж 2013 – 2019 років будівельні роботи без оформлення трудових договорів із найманими працівниками на території ТОВ АП «Колос-2», що в м. Теребовлі на Тернопільщині, допустив до виконання робіт на висоті працівників без дотримання правил техніки безпеки.

3 серпня 2017 року при здійсненні будівельно-монтажних робіт від ураження струму впав з висоти і отримав тяжкі тілесні ушкодження місцевий 22-річний житель. Того ж дня він помер у лікарні.

8 червня 2018 року при виконанні монтажних робіт на висоті, без пояса безпеки, зірвався й упав на металевий лист, що перерізав йому шию, 20-річний юнак. Від одержаних травм помер на місці пригоди.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.