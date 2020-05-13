Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно тернополянина за фактом одержання ним 1000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

За версією слідства, приватний підприємець пообіцяв за 1000 $ США вплинути на співробітників держустанови, де колись працював, щодо ухвалення позитивного рішення про надання у користування громадянину земельної ділянки. Після виготовлення проектно-технічної документації на землю площею 1,7 га для ведення особистого селянського господарства на території, колишній посадовець нагадав власнику ділянки про обіцяну суму за «послуги». Передача грошей відбувалась через посередницю в автомобілі, припаркованому біля автовокзалу міста. Злочин викрито спільно з працівниками СБУ та поліції.

Санкція статті КК України за вказане кримінальне правопорушення передбачає позбавлення волі строком до 5 років, зазначають у прес-службі прокуратури області.