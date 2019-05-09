Чортківською місцевою прокуратурою скеровано суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього директора навчального закладу, що здійснив розтрату на суму понад 378 тис грн.

Педагог підозрюється у розтраті 18 одиниць сільгосптехніки, що належала навчальному закладу.

Внаслідок неправомірних дій керівника, інтересам держави спричинено шкоду на суму 378 389 грн. Під час досудового розслідування накладено арешт на його майно.

Розслідування за ч.4 ст. 191 КК України завершено, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.