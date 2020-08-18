Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох тернополян, що підпалили чуже авто.

За версією слідства, у травні цього року, два брати через неприязнь до власника автомобіля, вчинили підпал транспортного засобу. Реалізуючи злочинний намір, один із чоловіків переліз через огорожу біля будинку по проспекті Степана Бандери у м. Тернополі та вилив з полімерного відра нафтопродукт на передню поверхню кузова та праву сторону припаркованого поблизу будівлі автомобіля марки “Nissan” Його брат кинув на капот кузова джерело відкритого вогню, внаслідок чого здійнялося полум’я, яке охопило автомобіль.

Впевнившись, що їх задум щодо підпалу автомобіля вдався, зловмисники залишили місце вчинення злочину та втекли до приїзду пожежників.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області, власнику авто підпалом заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 400 тис грн.

Розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло майнову шкоду у великому розмірі) завершено.