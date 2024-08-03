На Тернопільщині перед судом постануть троє осіб, які незаконно переправляли за кордон чоловіків, видаючи їх за водіїв гуманітарних вантажів. Таким чином межі України покинули 48 осіб мобілізаційного віку.

Злочинну діяльність групи викрили оперативники відділу міграційної поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби. Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

У ході досудового розслідування було встановлено, що один з учасників – житель обласного центру, був засновником громадської організації, й саме це сприяло доступу до автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону. Його спільниками стали двоє осіб – тернополянин та житель Івано-Франківської області.

Поліцейські встановили, що послугами фігурантів скористалися 48 осіб. Усі вони значилися як водії, що мали здійснювати вантажні автомобільні перевезення гуманітарної допомоги. Жоден з тих, хто перетнув таким чином державний кордон, назад не повернувся.

У рамках кримінального провадження було здійснено 12 санкціонованих обшуків. Серед вилученого – документація громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерна техніка.

Усім трьом учасникам групи було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.