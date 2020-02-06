Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу містобудування та архітектури однієї з районних державних адміністрацій, обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди.

Слідством встановлено, що за домовленістю із чиновником, місцевий житель повинен був передати посадовцю 4200 доларів США «винагороди» за затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки. Правоохоронці задокументували факт передачі та отримання посадовцем частини неправомірної вигоди із обіцяної суми – 1500 доларів США.

Неправомірні дії чиновника кваліфікуються за ч.3 ст.368 КК України- одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища.

Посадовця відсторонено від займаної посади та обрано йому запобіжний у захід у виді домашнього арешту.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.