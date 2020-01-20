Кримінальне провадження відкрили працівники Чорківського відділу поліції щодо двох жителів району 1969 та 1966 років народження, які вчинили злочин в одному із сіл. Міру покарання підозрюваним обере суд.

Як встановили поліцейські, ще наприкінці минулого року, зловмисники привласнили дорожній знак. Своїми протиправними діями вони завдали збитків на суму більше 4000 гривень.

У скоєному злочині вони зізналися. Наразі перевіряється причетність крадіїв до вчинення аналогічних протиправних дій на території Чортківщини.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 185 Кримінального кодексу України.