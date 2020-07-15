Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч.1 ст. 254 КК України стосовно громадянина, який без дозволу створив штучну водойму, знявши з землі родючий шар ґрунту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що житель Теребовлі на частині земельної ділянки, розміром 1,4602 га, яка на праві комунальної власності належить міській раді, без спеціального дозволу облаштував штучну водойму. У ставку він вирощував рибу для власних потреб.

Незаконні дії особи призвели до зміни рельєфу, внаслідок чого стало неможливим використання вказаної земельної ділянки за її цільовим призначенням. Розслідування завершено.

Стаття інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.