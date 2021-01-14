Теребовлянською місцевою прокуратурою завершено процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 158-1 КК України стосовно членкині виборчої комісії, яка під час проведення місцевих виборів отримала 4 чужі виборчі бюлетені і незаконно проголосувала замість інших осіб.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2020 року під час проведення місцевих виборів, одна з представниць виборчої комісії, під час відвідування виборців з метою голосування за місцем їх проживання у с. Ласківці Теребовлянського району Тернопільської області, незаконно отримала 4 виборчі бюлетені для голосування у виборах Теребовлянського міського голови. Жінка взяла бюлетені і проголосувала замість виборців- жителів цього села, які на час проведення виборів не перебували по місцю свого проживання. Слідством з’ясовано, що особи, замість яких проголосувала членкиня виборчої комісії, 25 жовтня перебували у лікувальному закладі та у родичів в населених пунктах як Тернопільської області, так і за її межами.

Обвинувальні акти щодо вказаної особи скеровано до суду.

Нагадаємо, судом розглядається справа щодо представниці цієї ж виборчої комісії, розслідування щодо якої завершено у грудні минулого року.

Санкція ч. 3 ст. 158-1 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.