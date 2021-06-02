Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини закінчили досудове розслідування та скерували до суду кримінальне провадження щодо двох жительок Чортківського району, яких звинувачено у незаконному використанні виборчих бюлетенів.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени дільничної виборчої комісії під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року надали виборчу документацію особі, яка не мала права її отримувати. Замість двох місцевих жителів, котрі в цей час перебували за межами країни, їхнім правом вибору скористалася третя особа. При цьому порушниці внесли завідомо неправдиві записи у контрольні талони до вказаних виборчих бюлетенів.

Мешканкам Чортківського району було оголошено підозру за ч.3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України (незаконне використання виборчих бюлетенів). За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років.