Житель Рівненщини, який запропонував 10 тис грн поліцейському за нескладання адміністративного протоколу, постане перед судом.

Кременецькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Дубенського району Рівненської області, котрий в липні 2021 року запропонував працівнику поліції неправомірну вигоду за не притягнення його до адміністративної відповідальності( ч. 1 ст. 369 КК України).

За версією слідства, водій, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху, у зв’язку з чим був зупинений працівниками поліції на одній із вулиць в с. Бриків Кременецького району.

Під час роз’яснення водію автомобіля необхідності складання адміністративного протоколу через його правопорушення, він висловив пропозицію про надання 10 тис грн неправомірної вигоди працівнику поліції за непритягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція службовій особі, надати неправомірну вигоду за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує будь – яку дію з використанням наданого їй службового становища).