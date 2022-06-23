Працюючи головним бухгалтером одного з навчальних закладів, жінка за винагороду запропонувала одному з учнів, котрий проходив курси з підготовки водіїв, безперешкодно отримати посвідчення водія. «Посередницькі послуги» оцінила у 8500 гривень.

У ході досудового розслідування, процесуальне керівництво якого здійснювала Тернопільська окружна прокуратура, було встановлено, що тернополянин після проходження навчання на курсах водіїв підійшов до головного бухгалтера закладу, аби отримати свідоцтво. Тоді жінка й запропонувала йому допомогу у складанні теоретичного й практичного іспитів у сервісному центрі, а під час наступної зустрічі переконала, що без сприяння йому не вдасться отримати водійське посвідчення.

Факт отримання неправомірної вигоди задокументували співробітники сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Тернопільській області. Слідчі зібрали достатньо доказів для пред’явлення тернополянці обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.