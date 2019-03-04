Будуть судити бізнес-вумен, яка продавала жінок у рабство

04/03/2019 Розмір тексту:

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному за фактом торгівлі людьми. Обвинувачена – 46-річна жителька однієї з північних областей.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що зловмисниця діяла у змові зі ще однією невстановленою особою, яка перебувала на території Польщі. Серед наших краянок шукали бажаючих працювати в нічному клубі сусідньої держави, обіцяючи заробітки від чотирьох до шести тисяч євро.

Жертви відали, якою роботою їм доведеться займатися, і зловмисниця цього не приховувала, однак була переконана: дівчата погодяться на запропоновані умови, адже перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Одна з жертв – жителька Зборівського району сама знайшла оголошення в інтернеті про вакансію в Польщі, тернополянку розшукала сама 46-річна вербувальниця.

Коли повним ходом йшов процес з виготовлення документів для виїзду, до слова, зловмисниця всіляко сприяла дівчатам у цьому, одна з потерпілих звернулася до правоохоронців і повідомила про злочин. Оперативники задокументували злочинну діяльність вербувальниці.

За результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів для обвинувачення 46-річної підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбачуваного ч.2 ст.149 КК – вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п’яти до дванадцяти років, повідомляють у поліції.