Будуть судити бандитів, котрі викрали двох людей і вимагали 800 тисяч доларів

Тернопільською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно групи з 6 осіб, обвинувачених у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з погрозою вбивства й незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в середині грудня 2020 року група осіб, попередньо обумовивши спільні протиправні дії з метою вимагання 800 тисяч доларів США, за допомогою 4 транспортних засобів заблокувала на дорозі в Тернопільському районі автомобіль чоловіка та його цивільної дружини, що прямували до Києва. Після цього вони затягли потерпілого у свій транспорт, одягли наручники й захопили автомобіль з потерпілою.

Погрожуючи вбивством і побоями, фігуранти вимагали у потерпілого 800 тисяч доларів США. Спочатку вони утримували жінку в автомобілі, надалі – в готелі, знімаючи її на відео, яким потім шантажували чоловіка. Потерпілого перевозили у багажнику авто, систематично наносили тілесні ушкодження і залякували фізичною розправою.

Позбавлений волі чоловік зміг зателефонувати в поліцію. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування пари й звільнили її. Натомість затримали вимагачів.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.