Завершено розслідування щодо 3 учасників організованої групи, що викрали ікони з храмів на понад 2,5 млн грн.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 4, 5 ст. 185 КК України стосовно міжрегіональної групи з 3 осіб, що викрадали ікони з храмів Центральної та Західної України.

За версією слідства, у вересні 2019 року раніше судимий житель Одещини запропонував 2 мешканцям регіону заробіток на крадіжці церковної атрибутики. Група діяла впродовж 2018-2020 років, викрадаючи цінні ікони з церков та монастирів, переправляючи церковне майно поштою до Одеси. Надалі, фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед їх клієнтів були бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи.

Члени групи причетні до крадіжок з церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

Загальна сума викраденої релігійної атрибутики становить понад 2,5 млн грн, повідомляють у прес-службі прокуратури області.

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