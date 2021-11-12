Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, завершили досудове розслідування відносно двох мешканців Київщини та одного жителя Одеської області. Злочинне тріо викрадало іномарки в обласному центрі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2021 року троє зловмисників приїхали до Тернополя з метою незаконного заволодіння транспортними засобами.

Автозлодії у своєму арсеналі мали спецзасоби для відкривання авто та заведення двигуна. Вони вишукували в місті елітні іномарки та викрадали їх. Далі переганяли транспорт до місця відстою аби переконатися, що машину не відстежують правоохоронці, натомість шукали покупців.

Працівники карного розшуку оперативно вийшли на слід зловмисників. Продати їм вдалося лише одне авто. Викрадачів затримали під час угону третьої іномарки. Їм було оголошено підозру у скоєнні злочину скоєного за ч.3 ст. 289 Кримінального Кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою).

На даний час, досудове розслідування завершене. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено для розгляду до суду.