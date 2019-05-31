Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо місцевого жителя, який, керуючи власним автомобілем, 3 квітня 2019 року збив насмерть неповнолітню дівчину, що пересікала проїзну частину дороги поза межами пішоходного переходу.

Розслідуванням встановлено, що 20-річний юнак, керуючи автомобілем ««Мерседес С 200» на болгарській реєстрації та рухаючись в межах населеного пункту зі швидкістю 121 км/год, не стежив належно за дорожньою обстановкою і не зміг своєчасно зреагувати на пішохода, яка переходила проїзну частину вулиці С. Бандери у м. Заліщики.

У результаті наїзду автомобілем «Мерседес С 200» неповнолітня потерпіла отримала травми від яких померла на місці події. Водій, причетний до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, не зупинився на місці пригоди, не викликав карети швидкої медичної допомоги, не повідомив орган поліції, а з місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди втік.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, слідство за ст. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) завершено.