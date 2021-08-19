Будуть щотижня здавати ПЛР-тест за власні кошти: що очікує невакцинованих вчителів

У разі, якщо Тернопільська область перейде до «жовтої», «помаранчевої» чи «червоної» зони карантину, очне навчання продовжиться, а кількість вакцинованих освітян буде менша за 80%, невакциновані вчителі матимуть щотижня здавати ПЛР-тест. Робитимуть це освітяни за власний кошт.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василь Даньчак.

«Якщо немає протипоказань до вакцинування проти коронавірусу, а людина не хоче вакцинуватися зі своїх міркувань чи поглядів, то вона муситиме здавати ПЛР-тест. Адже ми переживаємо за здоров’я інших освітян, дітей, медиків. Хто не хоче вакцинуватися, хай показує ПЛР-тест», – наголосив Даньчак.

При цьому він додав, що у Тернополі протягом останніх 2 тижнів кількість вакцинованих освітян суттєво зросла – з 42 до 67%. Тому сподіваються, що незабаром кількість вакцинованих освітян становитиме бажані 80%. Тоді вчителям не потрібно буде здавати ПЛР-тести у разі виходу області із «зеленої» зони.

«Щодо можливості проведення цих тестів у державних лабораторіях – потрібно звертатися до санлікарки», – додав начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василь Даньчак.

У Тернопільській області ситуація з вакцинацією гірша – вакциновані понад 11 тисяч педагогічних працівників із 43 тисяч (26%).

Нагадаємо, за постановою Кабміну, при переході в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зони школи впроваджують дистанційний режим навчання, якщо більш як 20% персоналу закладу освіти – не вакциновані проти COVID-19. У Тернополі, за словами Даньчака, школи до цього готові, проте майже усі батьки проти дистанційного навчання.

Раніше про те, що невакциновані вчителі на Тернопільщині матимуть здавати щотижня ПЛР-тести, розповіла головна санлікарка області Оксана Чайчук.