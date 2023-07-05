Як діятимуть спецслужби на Тернопільщині у випадку, якщо окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, кореспонденти Суспільного запитали рятувальників та лікарів.

Начальник інженерно-технічного відділу головного управління ДСНС області Станіслав Ганич розповів Суспільному, що відбуватиметься у випадку радіаційної аварії та як вберегти себе під час цієї ситуації.

Як люди дізнаються про радіаційну небезпеку?

“Обласний центр контролю та профілактики хвороб щоденно проводить заміри гамма-фону в природньому середовищі. Якщо буде перевищення, то вони одразу повідомлять та сигналізують. Вже тоді рада безпеки області буде приймати заходи з мінімізації радіації. Швидше за все, поливатимуть дороги, щоб мінімізувати підняття радіаційного пилу до дихальних шляхів. Всім дадуть ватно-марлеві пов’язки, прості медичні маски, або респіратори. Працівники ДСНС будуть об’їжджати та обробляти будинки. Такі дії можуть бути тільки після того, якщо зафіксують перевищення гранично допустимої норми рівня радіації”.

Як жителям Тернопільщини слід діяти у разі радіаційної аварії?

“Треба слідкувати за офіційними джерелами інформації – це ДСНС, поліція та місцева влада. Треба увімкнути телебачення та радіо. Необхідно знезаразити себе, обережно зняти верхній одяг, герметично запакувати і тримайте подалі від людей та тварин. Вдягнути чистий одяг. Перебувати в укритті, триматися далі від стін та даху. Потрібно залишайтися в кімнаті без вікон та зовнішніх дверей. Зачинити всі отвори мокрою тканиною та скотчем. Вимкнути системи вентиляції, кондиціонери та обігрівачі. Також треба прийняти душ із милом, голову помити шампунем, не використовуючи кондиціонери для волосся, щоб не закріпити радіоактивний матеріал. Не можна дряпати шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у рани. Якщо немає можливості прийняти душ, то під проточною водою варто вимити милом руки, обличчя та відкриті ділянки. Не можна виходити з укриття, поки не буде вказівки від влади. Це рекомендації як при радіаційній, так і при ядерній небезпеці”.

Скільки днів може тривати радіоактивна небезпека?

“Все залежить від рівня забрудненості. Радіаційний пил має властивість вивітрюватися. В один день може бути перевищення, через два-три дні може бути вже норма. Все залежить від погоди, якщо суха погода – радіація буде довго стояти, якщо волога, то пил приб’ється до землі та змиється. Тоді радіаційний пил вже не літає в повітрі та не заражає через дихальні шляхи”.

Лікарка-ендокринологиня Надія Пасєчко розповіла, чи потрібно приймати йодид калію у разі, якщо окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію.

“Йодид калію – тільки 125 мг при викиді радіоактивного йоду. Такий викид відбувся під час Чорнобильської катастрофи, тому що був викид на працюючому реакторі. Зараз на ЗАЕС всі реактори зупинені. Тому передбачається, що викиду радіоактивного йоду не повинно бути, але з метою профілактики всі дорослі люди до 40 років, вагітні жінки та жінки, які годують грудьми повинні вжити протягом 6 годин одну таблетку Калію Йодиду 125 міліграмів, але тільки після оповіщення про викид радіоактивного йоду. Із Запорізької атомної електростанції не має бути викиду цього мікроелемента. Можливий викид інших мікроелементів, які провокують розвиток променевої хвороби. Там інші ризики, а ця таблетка захищає лише щитоподібну залозу. Ніякої потреби пити її зараз немає. Адже доза йоду в цій таблетці в 1 000 разів більша норми. Вона повністю блокує щитоподібну залозу”.

Джерело: Суспільне