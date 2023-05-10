З 9 по 24 травня в області триватимуть профілактичні відпрацювання з метою стабілізації криміногенної ситуації, протидії злочинності, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.

У ході відпрацювань поліцейські перевірятимуть громадян, на яких зареєстрована нарізна зброя та умови її зберігання, а також транспортні засоби з метою виявлення та вилучення незаконної вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки. Окрім цього правоохоронці вживатимуть заходів на блок–постах області з метою недопущення потрапляння в регіон зброї військового зразку.

У поліції нагадують, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки — це злочин, за який законом передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Водночас, згідно з ч.3 цієї ж статті ККУ, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.