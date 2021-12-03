Прийдешня зима у Тернополі обіцяє бути вражаючою і фантастичною.
Адже уже цієї суботи, 4 грудня, вперше на території парку ім. Т. Шевченка (поблизу Острівка закоханих) відкриється унікальний «Парк динозаврів».
Відвідувачі динопарку зможуть побачити більше 20 фантастичних рептилій найдивовижніших форм, кольорів та розмірів. А ще – динозаври рухатимуться, гарчатимуть, кліпатимуть, дихатимуть і навіть кататимуть дітлахів на своїх могутніх спинах.
Організатори виставки підготували для тернополян та гостей міста й безліч інших різноманітних розваг, серед яких: нічна ілюмінація, фотозони, палеонтологічні розкопки.
Працюватиме «Парк динозаврів» у Тернополі до 23 січня 2022 року.
Відчути гостинність дивовижних ящерів, які жили на Землі сотні мільйонів років тому, можна щодня з 10:00 до 21:00 год. Без вихідних!
Вхід на територію динопарку для дорослих (від 12 років) становитиме 120 гривень, для дітей – 100 гривень. Вхід для дітей до 3 років – безкоштовний.
Безоплатно відвідати справжній парк юрського періоду зможуть також:
- діти-сироти;
- діти з інвалідністю та супроводжувачі;
- учасники АТО;
- діти загиблих учасників АТО;
- дітки-іменинники
Знижку 50% на вхід матимуть діти з багатодітних сімей.
Всі пільги доступні за умови пред’явлення відповідних документів.
Детальніша інформація про унікальну розважально-пізнавальну локацію – у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/Dinoparkternopil/
Запрошуємо всіх охочих у світ минулого, пригод і чудес!
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