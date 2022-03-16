У Тернополі поліцейські все частіше фіксують випадки грубого нехтування правилами дорожнього руху. Основна проблема – паркування автомобілів у заборонених місцях.

З 14 березня у місті відновили роботу інспектори з паркування управління муніципальної інспекції. Вони спільно з працівниками патрульної поліції будуть евакуйовувати автомобілі, якщо вони суттєво перешкоджатимуть руху іншим транспортним засобам або руху пішоходів. Це стосуватиметься також транспортних засобів, припаркованих на тротуарі, пішохідних переходах, виїзді з прилеглих територій.

Якщо припаркований з порушенням правил автомобіль буде евакуйовано, за послуги евакуатора громадянину доведеться віддати 1200-1300 гривень. Окрім того, порушник ще зобов’язаний сплатити 680 гривень штрафу. Ця сума може бути меншою, якщо водій здійснить оплату упродовж 10 днів. Окрема плата здійснюється за кожну добу зберігання автомобіля на штраф майданчику.