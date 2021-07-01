Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо інспектора відділу управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, який не перевірив акти робіт з будівництва гідротехнічних споруд, через що завищено їх вартість (ч. 1 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що між управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та одним з товариств з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду щодо будівництва гідротехнічних споруд веслувального каналу з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль». Під час будівництва каналу підрядник у актах приймання-передачі виконаних робіт за червень, серпень, вересень 2020 року вказав неправдиві дані щодо обсягу виконаної роботи, а інспектор з технічного нагляду належно не перевірив дані, зазначені в документах. На підставі підписаних актів управлінням ОДА підряднику були перераховані кошти, якими товариство розпорядилось на власний розсуд, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Через неправомірні дії особи бюджету спричинено збитків на суму майже 160 тис грн.

Завершено розслідування, яке здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.