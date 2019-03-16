Потреба у капітальному ремонті об’їзної Чорткова, що є частиною траси міжнародного значення М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, була давно. Адже даною ділянкою дороги відбувається інтенсивний рух важкогабаритного транспорту.

Сьогодні, 16 березня, цю дорогу оглянув міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час робочої поїздки на Тернопільщину.

Як наголосив голова облдержадміністрації Степан Барна, ремонт цієї ділянки дороги має важливе значення з точки зору продовження ремонту магістралі М-19.

“Нам залишилося ще зробити в межах 10 км між Тернополем та Кременцем. А тепер, якщо вдасться відремонтувати об’їзну Чорткова, то таким чином покращимо логістику з Чернівецькою областю. В цьому контексті ще також говоримо про будівництво Східної об’їзної Тернополя. На це ми отримали 20 млн. євро з Європейського інвестиційного банку”, – поінформував Степан Барна. Про те, що важливо продовжувати відновлення доріг та покращувати логістичну складову, зазначив й міністр Володимир Омелян. “Я дуже радий, що сьогодні ми маємо можливість будувати якісні дороги і відновлюємо цілі магістралі. І ці кроки також здійснюються на Тернопільщині”, – зауважив Володимир Омелян.