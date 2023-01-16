На Тернопільщині продали з аукціону споруду адмінбудинку стадіону за 3,6 млн грн.

Про це повідомили у Фонді державного майна у Тернопільській області.

Приміщення загальною площею 349,8 м² розташоване у Хоросткові.

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За право власності на відкритих торгах змагалися 7 учасників, які збільшили ціну активу зі стартових 11 407,02 грн. до 3 601 000 грн. Тепер переможець електронного аукціону повинен сплатити на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 20 робочих днів та укласти Договір купівлі-продажу протягом 25 робочих днів – з дня формування протоколу про результати електронного аукціону.