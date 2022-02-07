Будівля перетворилася на згарище: на Тернопільщині гасили люту пожежу. ФОТО

Бучацькі рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі.

Повідомлення про пожежу надійшло 6 лютого о 5:38. Як розповіли у ДСНС, горіла господарська будівля у селі Жизномир Бучацької ОТГ.

Коли рятувальники прибули на місце виклику, вогнем було охоплено 60 кв. м покрівлі.

Пожежу було ліквідовано о 8:58. Вогнем знищено покрівлю та перекриття господарської будівлі на площі 60 м кв., речі домашнього вжитку. Врятовано господарську та житлову будівлі.

Всього з вогнем боролися шестеро рятувальників, було залучено дві одиниці пожежної техніки.

Причина пожежі та сума збитків встановлюються. Загиблих і травмованих немає.