Сьогодні перед восьмою годиною ранку на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про горіння кабіни баштового крана на вул. Довженка в Тернополі.

До місця події направлено два відділення частини спеціальної пожежної техніки та співробітників оперативно-координаційного центру ДСНС.

Пожежу, що виникла на висоті близько 35 м, вдалось локалізувати та ліквідувати з допомогою автодрабини.

За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав. Обставини виникнення надзвичайної події встановлюються.