Сьогодні, 6 серпня, депутати Тернопільської обласної ради зібралися в сесійній залі, аби розглянути заяви Михайла Головка про поновлення на посаді.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. За їхніми словами, зареєструвало 33 депутати.

Ситуацію прокоментував виконувач обов’язків голови облради Володимир Болєщук.

“1 серпня в обласну Раду надійшло рішення суду, в якому чітко написано поновити Головка Михайла Йосиповича на посаді голови Тернопільської обласної ради з 27 жовтня 2023 року. Суд прийняв таке рішення, подобається воно депутатам, не подобається, але суд вважає, що депутати прийняли рішення про звільнення неправильно, незаконно. Він скасував це рішення, я оприлюднив, зачитавши на пленарному засіданні. Депутати зібрали необхідну кількість голосів, внесли питання в порядок денний і звільнили Головка Михайла Йосиповича з посади голови. Та наступного дня Головко звернувся із заявою, щоб ми виконали рішення суду, поновили його негайно. Крім того, я там видав ще розпорядження про виплату коштів, у нас коштів немає. Ми надіслали адміністрацію, вони там будуть шукати. Тобто всі дії, які передбачали для виконання суду ми зробили”.





Пізніше, за словами Володимира Болєщука, до Тернопільської обласної ради надійшла ще одна заява від Михайла Головка.

“На підставі цієї заяви, я зібрав на понеділок президію. Це найшвидше, що я міг зробити. І в понеділок, 5-го числа, наступна заява надійшла. Президія прийняла рішення, щоб винести розгляд цих заяв на сесію обласної ради. Я виніс і я виконував рішення, видав розпорядження про сесію на сьогодні. Ми з депутатським курсом схвалили текст-відповідь і надсилаємо Головку”.

Також Володимир Болєщук сказав, що на посаду голови облради не претендує.

“Заявляю всім ще раз, всій громаді області, що я не претендую на посаду голови Тернопільської обласної ради. І депутати сьогодні вислали побажання, щоб на наступну сесію внести в порядок денний обрання. Проведуться консультації, домовляться, винесемо, оберуть і будемо мати спокій в цій області”.

У чому полягає відповідь депутатів Михайлові Головку прокоментував Суспільному депутат фракції “Слуга народу” Денис Милий.

“Вона полягає у тому, що йому ще раз наголошено на тому, що рішення суду дійсно ми визнаємо, воно остаточне, воно вступило в силу, він поновлений на посаді, але є рішення сесії, яке було одразу після рішення суду, яким його звільнено з посади”.





Кореспонденти Суспільного поцікавилися в Дениса Милого, чи є документ, який засвідчує те, що депутати поновили Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради. Денис Милий відповів:

“Якщо ви мені знайдете будь-який закон, який говорить про те, що десь має бути якийсь документ про поновлення людини на посаді, голови, зокрема голови обласної ради, який призначається-звільняється виключно сесією, то я з цим погоджуся. Я таких документів не бачив. Я бачив документи, які стосуються державної служби, де є вертикаль, де є керівник, де є підлеглий, там звільнений і так далі. У нас трошки інша історія, в нас виборний орган. У нас є депутати, які обирають і звільняють голову. Тут не можна комусь сказати: Так, понови його. А хто поновить? Депутати. А в який спосіб? А хто заставить нас зібратися на сесію, якесь рішення прийняти? Суд же ж не написав зобов’язати Тернопільську обласну раду прийняти рішення про поновлення. Суд написав поновити Михайла Йосиповича Головка на посаді. Ми це визнаємо, поновили, рішення остаточне, оскарженню не підлягає. Все, він поновлений з моменту виголошення рішення суду, він поновлений. І це не потребує якихось додаткових рішень. Я не знаю, як він буде йти після того, як вже знов є рішення про звільнення, чесно, не можу я зрозуміти. Як це можна буде прийти до реєстратора і знов поновитися, враховуючи що його одразу ж звільнили тільки-но його поновили”.

Нагадаємо, 1 серпня Львівський адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради. Цього ж дня сесія обласної ради вдруге проголосувала за звільнення Михайла Головка із посади голови обласної ради. Це рішення підтримали 40 із сорока зареєстрованих у сесійній залі депутатів.

Ірина Моргун, Любов Гадомська, Суспільне